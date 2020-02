Kritik an Manager Preetz : Rangnick widerspricht Klinsmann bei Grund für Absage an Hertha BSC

Rangnick widerspricht Klinsmann bei Grund für Absage an Hertha BSC

Kritik an Manager Preetz

Berlin Laut der veröffentlichten Protokolle von Ex-Hertha-Coach Jürgen Klinsmann soll Ralf Rangnick sich geweigert haben, in Berlin Trainer zu werden, weil Michael Preetz dort Manager ist. Das stimmt so wohl nicht.

Nach der Kontaktaufnahme im vergangenen Jahr war Klinsmann selbst Cheftrainer von Hertha geworden, hatte aber nach nur elf Wochen seinen Rücktritt erklärt und damit den Club geschockt. In einem von der „Sport Bild“ am Mittwoch veröffentlichten Protokoll, das für Klinsmann und einen Partner verfasst worden war, hieß es, dass Rangnick mitgeteilt hätte, dass er mit Preetz als seinem Vorgesetzten nicht zum Hauptstadtclub kommen werde. Der frühere Bundesligatrainer Rangnick ist seit dem 1. Juli als Head of Sport und Development Soccer im Fußball-Netzwerk von Red Bull tätig.