Nächste Investoren-Tranche : Hertha plant mit weiteren 60 Millionen Euro von Windhorst

Berlin Finanzinvestor Lars Windhorst sieht keine Hürden bei der Fortsetzung seines Engagements beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Zuletzt hatte es Differenzen über ausstehende Zahlungen zwischen Investor und Klub gegeben.

„Das finanzielle Engagement von Tennor bzw. Lars Windhorst bei Hertha BSC steht und stand zu keinem Zeitpunkt in Frage. Lars Windhorst hat immer wieder öffentlich betont, dass er sein Investment, bei dem bereits über 300 Millionen Euro an Hertha geflossen sind, als langfristig über viele Jahre hinweg angelegt hat“, sagte Tennor-Sprecher Andreas Fritzenkötter auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.