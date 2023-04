Dardai will Hertha wieder „sexy machen“ „Wenn diese Mannschaft absteigt, dann mit mir“

Und so willigte Dardai am Sonntag ein, das Himmelfahrtkommando Hertha ein drittes Mal zu übernehmen und den glücklosen Sandro Schwarz abzulösen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Werder Bremen sitzt er wieder auf der Bank. Doch warum tut sich der 47-Jährige diese brutal schwierige Aufgabe an, nachdem er den Klub bereits von 2015 bis 2019 und 2021 betreut und zweimal vor dem Abstieg gerettet hatte? „Ich will wieder dahinkommen, dass die Hertha-Jugendspieler nicht vom Verein weggehen, dass sie die A-Mannschaft wieder sexy finden“, sagte er und fügte an: „Und wenn diese A-Mannschaft jetzt absteigt, dann mit mir - basta.“