Big City Krise : Hertha von eigenen Fans verspottet

Berlin Bei Hertha BSC herrscht weiter Chaos. Nach der herben 0:5-Klatsche gegen den 1. FC Köln verhöhnten die Fans ihr Team, das in der Form Angst vor dem Abstieg haben muss.

"Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drüber", sagte Nouri. Mit Geschäftsführer Michael Preetz habe er nach dem Köln-Spiel laut eigener Aussage nur kurz gesprochen. Wie das Fachmagazin kicker berichtet, soll Nouri in jedem Fall am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) im nächsten Abstiegsduell bei Fortuna Düsseldorf auf der Bank sitzen. Eine genauere Analyse der Köln-Partie solle aber noch Anfang der Woche folgen. Es werden ernste Gespräche.

Im Kopf habe sich sein Team nach dem frühen Rückstand durch Jhon Cordoba (4./22.) zu einfach und zu schnell verabschiedet. "Wenn du 0:2 zurückliegst, glaube ich schon, dass etwas arbeitet, wenn du nicht so gefestigt bist. Das ist aber auch etwas, was uns dann nicht passieren darf", so Nouri. Das sahen die Hertha-Fans ähnlich. Kurz vor Ende der Partie verhöhnten sie ihre Mannschaft und sangen ironisch "Oh, wie ist das schön". Die Spieler gingen daraufhin nicht wie sonst in die Ostkurve.