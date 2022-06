„In keinem so getäuscht wie in ihm“ : Preetz rechnet mit Klinsmann ab

„In keinem so getäuscht wie in ihm“

Berlin Ende November 2019 holte der frühere Hertha-Manager Michael Preetz Jürgen Klinsmann als Trainer nach Berlin. Die Liason hielt nur rund vier Monate. Die Art und Weise des Abgangs sorgte für mächtig Aufsehen. Nun sprach Preetz offen über die Zeit mit Klinsmann - und kritisierte ihn scharf.

Manager Michael Preetz hat sich erstmals nach seinem Rauswurf bei Hertha BSC öffentlich geäußert und dabei Jürgen Klinsmann scharf kritisiert. „Ganz sicher habe ich mich in keinem Kollegen so getäuscht wie in ihm“, sagte Preetz der „Sport Bild“. Dies beziehe sich sowohl auf den Trainer als auch auf den Menschen Klinsmann, betonte der 54-Jährige.