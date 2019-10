Schmähungen von Hopp : Manager Preetz kritisiert eigene Fans

Berlin Verbale Beleidigungen und Schmähungen auf Plakaten: Dietmar Hopp stand beim Gastspiel einmal mehr im Fokus der Fans. Hertha-Manager Michael Preetz war darüber gar nicht erfreut.

Geschäftsführer Michael Preetz hat die Fans von Hertha BSC für Schmähungen von Hoffenheims Merheitseigner Dietmar Hopp gerügt. „Ich hätte mir gewünscht, dass wir da andere Szenen gesehen hätten in der Kurve. Ich finde, dass das da nicht hingehört“, sagte Preetz nach der 2:3-Niederlage der Berliner in der Fußball-Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag.