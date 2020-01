„Schnäppchen für die Medien“ : Lizenzfrage spielt für Klinsmann vor Bayern-Duell keine Rolle

Berlin Als wäre das Duell gegen Bayern München nicht schon interessant genug, sorgt Jürgen Klinsmann mit seiner Trainer-Lizenz für zusätzliche Schlagzeilen. Bei einem Sieg gegen seinen Ex-Klub will der Hertha-Coach eine Party feiern.

Generell blicke er aber nicht im Groll zurück auf seine Zeit bei den Bayern, auch wenn er in der Saison 2008/09 vorzeitig entlassen wurde. "Man hat sich ein wenig aufgerieben, war anderer Meinung. Dennoch blicke ich auf eine ganz tolle Lebenserfahrung zurück", sagte Klinsmann. Er freue sich "mega" auf das Wiedersehen - vor allem auf Thomas Müller. "Er hat bei mir sein erstes Spiel gemacht. Als ich weg war, wurde er Nationalspieler und machte fünf Kisten bei der WM in Südafrika."

Das soll wohl heißen: Seht her, manche meiner Maßnahmen in München waren erfolgreich! Vertrauen in seine Arbeit ist für Klinsmann wichtig, denn auch in Berlin gibt es Skepsis am eingeschlagenen Weg. Den hatte der von Klinsmann berufene "Performance-Manager" Arne Friedrich kürzlich so umschrieben: "Wir wollen uns größenwahnsinnige Ziele stecken."