„Art und Weise ist so unakzeptabel“ : Klinsmann kehrt nicht in den Aufsichtsrat von Hertha BSC zurück

Berlin Nach nur 14 Wochen ist das Kapitel Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC wieder beendet. Der 55-Jährige hat nach seinem plötzlichen Rücktritt als Trainer auch seinen Posten im Aufsichtsrat verloren. Investor Lars Windhorst fand überraschend deutliche Worte.

Nach dem Chaos um seinen überraschenden Rücktritt als Trainer von Hertha BSC wird Jürgen Klinsmann nicht in den Aufsichtsrat der Berliner zurückkehren. Das gab die Vereinsführung auf einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt. Präsident Werner Gegenbauer, Investor Lars Windhorst und Sport-Geschäftsführer Michael Preetz stellten sich am Vormittag erstmals den Fragen der Medien.

„Die Art und Weise ist so unakzeptabel, dass wir im Sinne des Vereins eine zielführende Arbeit mit ihm nicht fortführen können. Ob wir in Zukunft, wenn sich die Wogen geglättet haben, auf ihn und seinen Rat zurückgreifen, wird man dann sehen. Er hat viel von seiner Glaubwürdigkeit verloren“, sagte Windhorst: „Es ist bedauerlich und er sieht das ähnlich, dass er da eine Kurzschlussreaktion vollzogen hat. Das kann man als Jugendlicher machen, aber im Geschäftsleben unter Erwachsenen kann man das nicht.“

Klinsmann hatte in seiner Ankündigung, nach nur elf Wochen das Traineramt wieder zu räumen, davon gesprochen, sich wieder auf seine „ursprüngliche langfristig angelegte Aufgabe als Aufsichtsratsmitglied zurückzuziehen“. Nachdem sein Rückzug viel Wirbel ausgelöst hatte, ließ er in einem Videochat am Mittwoch seinen Verbleib im Kontrollgremium offen und legte die Entscheidung in die Hände des Klubs.

Foto: AP/Martin Meissner 15 Bilder Die Trainerwechsel der Saison 2019/20.

„Ich bin schon einige Jahre dabei und glaube, schon vieles erlebt zu haben. Das was am Dienstagmorgen passiert ist, war für mich neu“, sagte Preetz.

Klinsmann war Anfang November durch die Tennor Holding von Geldgeber Lars Windhorst für einen Platz im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KGaA benannt worden, nachdem diese ihre Anteile für insgesamt 224 Millionen Euro auf 49,9 Prozent aufgestockt hatte. Dieses Amt ließ Klinsmann ruhen, als er knapp drei Wochen später den Cheftrainerposten vom entlassenen Ante Covic übernahm.

Geldgeber Windhorst unterstrich erneut sein Vorhaben, aus der Hertha einen „Big City Club“ zu machen. „Wir waren der festen Überzeugung, dass so ein traditioneller Hauptstadtklub einer der bedeutendsten Klubs in Deutschland und Europa werden kann. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, warum Hertha BSC nicht in den nächsten Jahren an der Spitze in Deutschland und Europa stehen sollte. Das ist keine Rocket Science, da müssen keine Formeln geknackt werden“, so Windhorst.

Wer langfristig die Nachfolge von Klinsmann beim Tabellen-14. übernehmen soll, ist bislang noch unklar. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und in den nächsten Wochen wird Klinsmanns früherer Assistent Alexander Nouri, ehemaliger Cheftrainer von Werder Bremen und des FC Ingolstadt, und Markus Feldhoff auf der Bank sitzen.

(eh)