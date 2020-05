Keine Abstandsregeln bei Hertha : Kalou sorgt mit Live-Video aus Kabine für Aufsehen

Hertha-BSC-Profi Salomon Kalou. Foto: dpa/Andreas Gora

Berlin Ein Facebook-Live-Video von Hertha-Profi Salomon Kalou hat in den sozialen Netzwerken für Aufsehen gesorgt. Der 34-Jährige filmt in der Berliner Kabine und zeigt, dass die Abstandsregeln nicht eingehalten werden.

Ein Video von Salomon Kalou, das der Fußballprofi am Montagmittag live bei Facebook streamte, hat für Aufsehen gesorgt. In dem rund 25-minütigen Clip nimmt der frühere ivorische Nationalspieler die Zuschauer mit in die Kabine von Bundesligist Hertha BSC und zeigt, dass sich die Spieler keineswegs an die vorgeschriebenen Abstandsregelungen halten. Kalou begrüßt nach etwa 17 Minuten jeden seiner Mannschaftskollegen mit Handschlag, Vedad Ibisevic sitzt in normaler Distanz neben ihm auf der Bank. Somit verstieß er mutmaßlich gegen die Abstandsregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Mittlerweile wurde das Video gelöscht, doch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter kursieren bereits Zusammenschnitte der Szenen.

Das #Bundesliga Konzept kurz zusammengefasst. @DFL_Official #Kalou #hahohe pic.twitter.com/w3YxZuAxXu — Christopher (@ChristavoFring) May 4, 2020

Wenig später geht Kalou in den Raum, in dem Jordan Torunarigha gerade auf das Coronavirus getestet wird. Der Mitarbeiter von Hertha BSC, der den Abstrich durchführt, fordert den Stürmer sofort auf, das Video zu löschen. Doch der 34-Jährige lacht und filmt weiter. Hertha kündigte eine Stellungnahme an.

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, Kevin Kühnert, der der Wiederaufnahme der Bundesliga kritisch gegenübersteht, twitterte umgehend, dass das Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) angesichts der Szenen aus Kalous Video gescheitert ist.

Das #Hygienekonzept der @DFL_Official scheitert an der Realität. Ganz konkret am Intellekt einiger Spieler und Vereinsvertreter. Hier spannende Bilder von #Kalou und @HerthaBSC, einfach mal ab Minute 16:30 zu Gemüte führen...https://t.co/WGwceu9dWE — Kevin 🚨allein zuhaus🚨 Kühnert (@KuehniKev) May 4, 2020

Für die Deutsche Fußball Liga (DFL) kommt das Video zur Unzeit. Die 36 Profiklubs hoffen auf eine Fortsetzung der ersten beiden Ligen noch im Mai, dafür wurde ein umfangreiches Hygienekonzept ausgearbeitet. Auf Basis dieses Dokuments sollen die Bundesregierung und die Länderchefs am Mittwoch über einen Wiedereinstieg in die Saison beraten. Die DFL gab am Montagnachmittag bekannt, dass bei der ersten Test-Runde von über 1100 Untersuchten zehn positiv auf das Virus getestet wurden.

Kalous Vertrag, der seit 2014 bei den Berlinern ist, läuft im Sommer aus. Nach dem dritten Trainerwechsel der laufenden Saison und dem Wirbel um den Rücktritt von Jürgen Klinsmann dürfte das Video der Vereinsführung nicht gefallen.

