Geplatzte Weltmeister-Transfers : Klinsmann wollte Özil und Podolski zu Hertha holen

Düsseldorf Im Winter gab Ex-Hertha-Coach Jürgen Klinsmann 77 Millionen Euro für neue Spieler aus – so viel wie kein anderer Klub weltweit. Laut einem Medienbericht hatte er aber noch ganz andere Transfer-Ideen.

Einen „Big City Club“ wollte Jürgen Klinsmann aus Hertha BSC machen – bevor er nach nur 76 Tagen im Amt via Facebook hinschmiss. Dazu griff Klinsmann in der Winterpause tief in die Tasche und holte Santiago Ascacibar (11 Millionen Euro Ablöse), Lucas Tousart (25 Mio.), Krzysztof Piatek (23 Mio.) und Matheus Cunha (18 Mio.) – Spieler mit mäßig bekannten Namen. Jetzt berichtet der Kicker, dass Klinsmann eigentlich noch viel größere Pläne hatte.