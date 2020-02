Erklärung auf Facebook : Klinsmann entschuldigt sich für „fragwürdigen“ Rücktritt bei Hertha BSC

Berlin Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann hat sich selbstkritisch über die Art und Weise seines Ausstiegs bei Hertha BSC geäußert. Ob er im Aufsichtsrat des Bundesligisten bleibt, ließ er offen. Fanfragen beantwortete er in einem Videochat nicht.

Jürgen Klinsmann hat selbstkritische Töne angeschlagen. Die Umstände seines plötzlichen Rücktritts als Trainer von Hertha BSC bezeichnete er in einem Videochat am Mittwochabend als „fragwürdig“. Er wolle sich für die Art und Weise seiner überraschenden Demission beim Berliner Fußball-Bundesligisten nach nur elf Wochen im Amt entschuldigen, sagte der 55-Jährige. Er hätte sich „mehr Zeit lassen sollen, mehr reden sollen mit der Hertha-Führung“, fügte Klinsmann hinzu. Die Entscheidung sei aber bereits seit Wochen in ihm gereift.