„Bekommt jede erdenkliche Unterstützung“ : Hodentumor bei Hertha-Profi Marco Richter entdeckt

Schlimme Nachrichten für Marco Richter. Beim Fußball-Profi von Hertha BSC ein Tumor im Hoden entdeckt. Richter wurde bereits operiert. Der 24-Jährige muss operiert werden. Der Bundesligist machte die Diagnose am Dienstag öffentlich.

Bei Marco Richter von Hertha BSC ist ein Hodentumor entdeckt worden. Der 24 Jahre alte Fußball-Profi muss operiert werden. Das teilte der Berliner Bundesligist am Dienstag mit. „Marco bekommt von uns in dieser Situation jede erdenkliche Unterstützung. Wir hoffen, dass er schnellstmöglich gesund wieder in unseren Kreis zurückkehrt“, wurde Geschäftsführer Fredi Bobic in einer Mitteilung zitiert. „Sobald es weitere Erkenntnisse zum Heilungsverlauf gibt, werden wir darüber informieren“, hieß es von der Hertha.