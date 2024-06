Dardai-Nachfolger gefunden Fiél wird neuer Hertha-Trainer

Cristian Fiél tritt bei Fußball-Zweitligist Hertha BSC die Nachfolge von Clublegende Pal Dardai als Cheftrainer an und soll die Berliner wieder in die Bundesliga führen. Der 44-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2026, wie der Hauptstadt-Club am Donnerstag mitteilte. Fiél kommt vom Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg.