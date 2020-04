Klub bestätigt : Labbadia wird neuer Trainer von Hertha BSC

Berlin Bruno Labbadia wird neuer Cheftrainer bei Bundesligist Hertha BSC. Der Hauptstadtclub will die bislang so enttäuschende Saison doch nicht mit Alexander Nouri beenden und wechselt erneut den Coach.

Versuch Nummer vier beim "Big City Club": Bruno Labbadia ist neuer Cheftrainer von Hertha BSC und soll den Hauptstadt-Klub nach dem gescheiterten Klinsmann-Experiment in der Bundesliga halten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wird der 54-Jährige Interimscoach Alexander Nouri ersetzen und ab Ostermontag das Training leiten. Abstiegskampf und Klassenerhalt sind beim Projekt Labbadia aber nur Zwischenziele.

"Durch die aktuelle Situation bezüglich des Coronavirus und die Unterbrechung der Saison erleben wir gerade eine Art vorgezogene Sommerpause", sagte er. Hertha wolle die Chance nutzen, "die Mannschaft in den nächsten Wochen auf eine mögliche Fortführung der Saison vorbereiten zu können", so Preetz weiter. Somit sei laut Aussage des Managers zudem klar, wer die Mannschaft in der kommenden Saison betreuen werde. Genaue Angaben zur Laufzeit des Vertrages mit Labbadia machten die Berliner jedoch nicht, die Bild-Zeitung und das Fachmagazin kicker berichteten zuvor von einem Kontrakt bis 2022.

Labbadia hat derweil bereits bewiesen, dass er liefern kann, was die Hertha braucht: einen Feuerwehrmann in dieser Saison und einen Konzepttrainer in der Zeit danach. Das sieht auch Preetz so: "Er passt mit seiner Idee von offensivem Fußball, seiner Akribie und seinem Ehrgeiz perfekt zu Hertha BSC und unseren Zielen." Den VfL Wolfsburg rettete Labbadia 2018 in der Relegation, um ihn ein Jahr später in die Europa League zu führen.