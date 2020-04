Wegen Corona-Krise : Hertha-Trainer Labbadia verzichtet zunächst auf „weite Teile“ des Gehalts

Berlin Bruno Labbadia ist am Ostermontag als neuer Cheftrainer bei Hertha BSC offiziell vorgestellt worden. Der 54-Jährige wird wegen der Corona-Krise zu Beginn seiner Zeit bei den Berlinern auf „weite Teile“ seines Gehalts verzichten.

Bruno Labbadia wird zu Beginn seiner Zeit als Cheftrainer von Bundesligist Hertha BSC auf „weite Teile“ seines Gehalts verzichten. Der neue Coach habe dies angeboten für den Zeitraum, bis wieder regulär Fußball gespielt werden könne, sagte Geschäftsführer Michael Preetz am Montag bei der Präsentation des Nachfolgers von Alexander Nouri. „Das finde ich eine tolle und bemerkenswerte Geste und möchte mich da auch gleich zu Beginn schon mal für bedanken“, betonte Preetz. „Das zeigt, dass er sehr reflektiert auch in dieser Situation auf die Gesamtumstände, die wir in unserem Land und im Fußball haben, abhebt und sie im Blick hat.“