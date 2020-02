Nach Vorwürfen des Ex-Trainers : Hertha bezeichnet Klinsmann-Protokoll als „schäbige Anschuldigungen“

Berlin Hertha-Präsident Werner Gegenbauer und Geschäftsführer Michael Preetz haben auf die Abrechnung von Ex-Trainer Jürgen Klinsmann reagiert. Der Klub behalte sich rechtlich Schritte gegen Klinsmann vor.

Präsident Werner Gegenbauer hat am Mittwoch in einem Brief an die Mitglieder des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC auf die Angriffe in dem von der „Sport Bild“ veröffentlichten Protokoll für Ex-Trainer Jürgen Klinsmann reagiert. „Wir haben uns dazu entschlossen, nicht auf die einzelnen Vorwürfe zu reagieren, da sie entweder falsch oder einfach nur unsinnig sind“, schrieb Gegenbauer. „Eines müssen wir aber deutlich anmerken: die schäbigen Anschuldigungen gegen die Mitarbeiter der Abteilungen Medizin und Medien weisen wir entschieden zurück“.