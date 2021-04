Hertha BSC darf wieder raus : Von der Quarantäne in den Abstiegskampf-Marathon

Hertha-Coach Pal Dardai auf dem Trainingsplatz. Foto: dpa/Andreas Gora

Berlin Am Freitag endet die Team-Quarantäne für Hertha BSC. Der Hauptstadtklub sieht sich trotz der langen Pause und der anstehenden Terminhatz für den Abstiegskampf gerüstet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Quarantäne ist vorbei, jetzt beginnt der brutale Marathon im Abstiegskampf: Nur kurz werden Trainer Pal Dardai und die Spieler von Hertha BSC die Rückkehr in die Freiheit genießen, wenn am Freitag nach 14 Tagen Corona-Zwangspause die Tore zum Trainingsplatz wieder aufgehen. Die kindliche Vorfreude auf Rasen unter den Füßen dürfte schnell dem Realismus weichen. Bei sechs Spielen in 19 Tagen könnte das Restprogramm zum Himmelfahrtskommando werden.

"Jeder wartet darauf, herauszukommen. Jeder ist bereit und will unbedingt zum Training kommen", sagte Dardai und gab unmissverständlich die Marschrichtung aus: "Wichtig ist, dass wir nächstes Jahr in der Bundesliga spielen." Und das wird schwer. Drei Spiele weniger als die Konkurrenz hat Hertha absolviert, auf Rang 17 ist der Hauptstadtklub in der Isolation abgerutscht.

"Ich glaube, niemand hat gedacht, dass wir mit drei Spielen weniger nicht auf diesem Platz stehen. Das war klar", sagte Dardai und rechnete vor: "Wenn wir in den verlegten Spielen vier Punkte holen, stehen wir nicht auf einem Abstiegsplatz." Dass es bei 26 eigenen Zählern nur drei Punkte Rückstand auf die Relegation sind, ist ein Hoffnungsschimmer.

Los geht die Aufholjagd bereits am Montag (18.00 Uhr/Sky) beim zuletzt starken Mitbewerber FSV Mainz 05. Die Zeit für fußballspezifisches Training und das Einstudieren von Abläufen ist äußerst knapp. Auch danach geht es im äußerst fordernden Dreitagesrhythmus weiter bis zum letzten Spieltag am 22. Mai.

Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich übte sich jedoch in Optimismus. "Ich glaube, dass die Jungs gut gewappnet sind für die Spiele", so der 41-Jährige. Auch wenn er zugab, dass die Regeneration zwischen den Partien "superschwer" werde. Die Spieler, denen Laufbänder und Fahrräder nach Hause geliefert worden waren, hätten laut Friedrich in der Quarantäne "super gut gearbeitet."

Körperlich seien sie dank der Anleitung von Athletiktrainer Henrik Kuchno bestens vorbereitet. Eine Herausforderung wird es, Dodi Lukebakio und Marvin Plattenhardt einzugliedern. Sie konnten wegen leichter Corona-Symptome gar nicht trainieren. Während es dem ebenfalls erkrankten Coach Dardai wieder gut geht, ist für den schwerer betroffenen Torwart Rune Jarstein die Saison wohl vorbei.

Ohne ihn treffen die Berliner auf ihrem Langstreckenlauf Richtung Ligaverbleib nach Mainz (34 Punkte) unter anderem noch auf die unmittelbaren Konkurrenten 1. FC Köln (29 Punkte) und Arminia Bielefeld (30 Punkte) - sowie auf den feststehenden Absteiger Schalke 04. Gerade Mainz und Köln überzeugten jüngst mit unerwarteten Erfolgen, die auch in Berlin nicht unbemerkt blieben. Der FSV besiegte sogar den FC Bayern 2:1.

"Mainz hätte ich nicht eingeschätzt, dass sie gegen Bayern gewinnen und eigentlich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben", sagte Friedrich. Auch Dardai lobte den kommenden Gegner - und gab sich dennoch kämpferisch: "Mainz ist eine schwere Aufgabe. Aber Hertha BSC hat in jedem Spiel eine Chance", sagte Dardai.

(ako/sid)