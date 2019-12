Wegen rassistischer Beleidigungen : Herthas B-Jugend bricht Spiel ab

Auerbach Erneut rassisitsche Anfeindungen bei einem Fußballspiel. Die B-Junioren von Hertha BSC entschied sich daraufhin das Spiel nicht fortzusetzen.

Die U16-Junioren von Fußball-Bundesligist Hertha BSC haben eine Partie der B-Junioren-Regionalliga Nordost beim VfB Auerbach 1906 beim Stand von 2:0 wegen rassistischer Beleidigungen abgebrochen. Das teilte der Verein am Samstag Abend mit. Laut des Klubs sollen mehrere Spieler der Berliner von ihren Gegenspieler rassistisch beleidigt worden sein. In der Mitteilung hieß es, dass Hertha BSC in der 68. Minute das Spielfeld verließ und die Partie nicht fortsetzte. Von Auerbach lag zunächst keine Reaktion vor.

„Es gibt Situationen, in denen auch für uns der Fußball zweitrangig wird. Wir haben eine Verantwortung, uns, unseren Spieler und auch der Gesellschaft gegenüber. Diese Verantwortung nehmen wir sehr ernst und deshalb war es die einzig richtige Entscheidung, dieses Spiel nicht fortzuführen“, sagte Paul Keuter, Mitglied der Geschäftsleitzung von Hertha BSC: „Vielleicht ist diese Maßnahme ein Weckruf, dass wir alle gemeinsam - Spieler, Vereine, Verbände und Fans - endgültig diesem Problem Herr werden. In einer solchen Situation sind uns Werte und eine klare Haltung wichtiger als ein Sieg oder eine Niederlage auf dem Platz.“

Es ist der zweite Fall rassistischer Anfeindungen innerhalb kurzer Zeit für die Berliner: Erst am vergangenen Sonntag hatte die zweite Mannschaft von Hertha nach der Regionalligapartie gegen den 1. FC Lok Leipzig rassistische Entgleisungen der Gästefans und eines Gegners gegen Nachwuchsspieler Jessic Ngankam berichtet. Die Begegnung wurde nach den Vorfallen in der ersten Halbzeit mehrere Minuten unterbrochen. Der Vorfall sei im Spielbericht vermerkt worden und ein Ermittlungsverfahren beim Fußballverband eingeleitet worden, hieß es von Hertha weiter. Lok Leipzig hatte sich von rassistischem Verhalten distanziert und in einem Artikel auf der eigenen Homepage auf die Werte des Klubs verwiesen. Die Klubführung der Berliner räumte am Montag ein, dass man mit einer öffentlichen Stellungnahme zu lange gewartet habe.