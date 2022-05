„Nachtreten nicht unser Stil“ : Windhorst pariert Gegenbauer-Vorwürfe

Berlin Bei Hertha BSC gehen die Machtkämpfe weiter. Millionen-Investor Lars Windhorst weicht den Vorwürfen von Ex-Präsident Werner Gegenbauer zwar verbal aus, doch seine Antwort spricht Bände. Die Mitgliederversammlung am Sonntag wird zur Richtungsentscheidung.

Millionen-Investor Lars Windhorst hat die schweren Vorwürfe von Ex-Präsident Werner Gegenbauer zurückgewiesen. Eine offene Eskalation des Konfliktes will der Geldgeber von Hertha BSC kurz vor der wegweisenden Mitgliederversammlung des Berliner Fußball-Bundesligisten an diesem Sonntag (11 Uhr) aber vermeiden.

Gegenbauer hatte wenige Stunden nach seinem Rücktritt am Dienstag die Auseinandersetzung mit Windhorst fortgesetzt. In Interviews der „Bild“-Zeitung und des „Tagesspiegel“ kritisierte er den Investor, der im März zu seiner Abwahl aufgerufen hatte, massiv.

Windhorst will am Sonntag zu den Mitgliedern sprechen. Eigene Ambitionen auf den Präsidentenposten, der bei einer weiteren Mitgliederversammlung in gut vier Wochen neu besetzt werden soll, hat er nach eigenem Bekunden nicht. Geschäftsführer Fredi Bobic hatte am Dienstag aus Sorge vor einem Machtvakuum angemahnt, dass nun alle Akteure eine „Fürsorgepflicht“ für die Hertha hätten.