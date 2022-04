Herthas Investor : Lars Windhorst dementiert Bericht über verpfändete Anteile

Berlin Via Twitter hat der Investor von Fußball-Bundesligist Hertha BSC auf einen Bericht des Magazins „Business Insider“ reagiert und betont, dass die Anteile am Verein weder verpfändet sind noch zwangsversteigert werden.

Lars Windhorst hat einen Medienbericht über seine angeblich verpfändeten Anteile am Fußball-Bundesligisten Hertha BSC öffentlich zurückgewiesen. Der 45 Jahre alte Unternehmer reagierte am Mittwochabend via Twitter auf einen Bericht des Magazins „Business Insider“. „Klares Dementi zum Business Insider: Die Hertha-Anteile der Peil Investment sind weder verpfändet noch werden sie zwangsversteigert!“, schrieb Windhorst, der mittlerweile 374 Millionen Euro über seine Investmentunternehmen Tennor an die Herthaner überwiesen hat.