„Verein angezündet“ : Gegenbauer attackiert Hertha-Investor Windhorst

Berlin Hertha BSC kommt nicht zur Ruhe. Präsident Gegenbauer schießt gleich nach seinem Abschied scharf gegen Investor Windhorst. Es geht um Macht und Eitelkeiten und die Deutungshoheit über den dreistelligen Millionen-Deal. Auf den neuen Klubchef wartet sehr viel Arbeit.

Werner Gegenbauer hat nach seinem Rücktritt als Präsident von Hertha BSC schwere Vorwürfe gegen Millionen-Investor Lars Windhorst erhoben. „Er hat in den vergangenen Wochen, mitten im Abstiegskampf, den Verein angezündet. Windhorst hat eine Spaltung zu verantworten, die den Klub und alle Abteilungen schwer verunsichert hat. Es wird die Aufgabe meiner Nachfolgerin oder meines Nachfolgers sein, diese Spaltung rückgängig zu machen“, sagte Gegenbauer dem „Tagesspiegel“ (Mittwoch).

Gegenbauer hatte am Dienstag seinen Rücktritt nach 14 Jahren an der Vereinspitze erklärt und war damit wohl auch einer demütigenden Abwahl bei der Mitgliederversammlung am kommenden Sonntag (11 Uhr) zuvorgekommen. Zu einem Sturz von Gegenbauer hatte unter anderen Windhorst im März aufgerufen und dem Unternehmer vorgeworfen, sein Investment von 375 Millionen Euro bei der Hertha verbrannt zu haben.