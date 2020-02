Schalke will Täter ermitteln : Erste Erkenntnisse im Rassismus-Fall Torunarigha

Gelsenkirchen Nach den rassistischen Beleidigungen gegen Herthas Jordan Torunarigha im DFB-Pokalspiel zwischen Schalke 04 und den Berlinern will S04 nun die Täter ermitteln. Wie die Schalker mitteilten, gibt es bereits erste Erkenntnisse.

Schalke 04 will nach den rassistisch motivierten Beschimpfungen gegen Jordan Torunarigha (Hertha BSC) während des DFB-Pokal-Achtelfinals am Dienstag (3:2 n.V.) die Täter ermitteln. Erste Erkenntnisse seien bereits gewonnen: "In einer Stellungnahme an den DFB-Kontrollausschuss hat Hertha BSC mitgeteilt, dass sich der Vorfall in der 84. Minute vor der Schalker Südkurve rund um den Block S5 ereignet hat", teilten die Gelsenkirchener am Donnerstag mit. "Der FC Schalke 04 wird dort Kamera- und Tonaufnahmen intensiv sichten."