„Der schlimmste Fall, den wir je hatten“ Droht Hertha BSC der Entzug der Bundesliga-Lizenz?

Hertha BSC hat Kontakt zur DFL in der schwierigen Finanz- und Investoren-Frage eingeräumt, einen Medienbericht zu ökonomischen Problemen und drohenden Lizenzschwierigkeiten aber nicht substanziell kommentiert. „Wir stehen mit der DFL sowohl bezüglich des laufenden Lizensierungs-Verfahrens als auch hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung der geschlossenen Partnerschaft mit unserem Investor 777 Partners in regelmäßigem Kontakt“, hieß es vom Berliner Fußball-Bundesligisten am Montag auf Anfrage.