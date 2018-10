Dortmund - Hertha BSC: Ausschreitungen zwischen Polizei und Hertha-Fans im Gästeblock

45 Verletzte bei Ausschreitungen in Dortmund

Hertha-Fans greifen Polizisten an

Dortmund/Düsseldorf Tabellenführer Borussia Dortmund und Hertha BSC trennen sich mit 2:2. Im Stadion kam es zu Gewalt-Szenen - sogar im Sanitärbereich. Hertha BSC hat die Ausschreitungen verurteilt.

Das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC ist von Ausschreitungen überschattet worden. Es habe insgesamt 45 Verletzte gegeben, teilte die Dortmunder Polizei am Abend mit. Fans aus Berlin hatten sich am Samstag - wenige Minuten nach Beginn der Partie - auf der Nordtribüne des Stadions eine Auseinandersetzung mit der Polizei geliefert.