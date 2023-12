Debüt mit 27 Jahren Youtube-Star El-Jindaoui wird bei Hertha BSC zum Elfmeter-Held

Gegen den HSV wurde El-Jindaoui in der 80. Minute eingewechselt, leitete das 3:3 durch Jonjoe Kenny in der 120. Minute ein und verwandelte im Elfmeterschießen sicher vom Punkt. „Ich wollte erstmal gucken, wer schießt und wer schießen will. Und dann wollte nicht jeder. Und dann habe ich gesagt: 'Warum nicht? Ich schieße.' Am Ende ist es nur Fußball. Natürlich ist es höherer Druck, aber am Ende ist es nur Fußball“, sagte er.