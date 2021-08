Erst beschimpft, dann getroffen : Hertha-Trainer Dardai lobt Siegtorschütze Selke

Meppen Davie Selke köpfte Hertha BSC bei Drittligist SV Meppen in der Nachspielzeit in die nächste Pokalrunde. Nicht nur aufgrund seines Treffers bekam der Angreifer nach dem Spiel von seinem Trainer ein Extralob.

Trainer Pal Dardai hat den lange umstrittenen Stürmer Davie Selke nach dem Siegtor für Hertha BSC im DFB-Pokal beim SV Meppen ausdrücklich gelobt. „Alles, was er in der Kabine macht, was er auf dem Platz macht, wir sind zufrieden mit ihm. Selbst, wenn er nicht gut spielt, er stresst die Gegner, er stört. Er nimmt die Mannschaft mit, und das brauchen wir“, sagte Dardai am Montag.