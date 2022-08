„Stand jetzt ist alles gut“ : Hertha-Profi Richter nach Hodenkrebs-Behandlung wieder im Training

Berlin Nach seiner Hodenkrebs-Behandlung ist Marco Richter vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC wieder im Lauftraining. Einen Zeitplan für eine Rückkehr in den Spielbetrieb gibt es aber nicht.

Marco Richter will sich nach der erfolgreich verlaufenen Hodenkrebs-Behandlung kein Zeitlimit für eine Rückkehr in den Spielbetrieb bei Hertha BSC setzen. Der 24-Jährige erklärte am Montag am Rande des Trainings des Fußball-Bundesligisten, dass er vorsichtig sei und von Tag zu Tag schaue, wie es ihm gehe. „Stand jetzt ist alles gut“, betonte Richter, der wieder mit dem Lauftraining begonnen hat. Alles sei aus seinem Körper raus.