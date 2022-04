„Endlich wieder volle Hütte“ : Hertha und Union im Derbyfieber

Berlin Der Rahmen passt zum Ereignis: Beim brisanten Stadtderby zwischen Hertha BSC und Union Berlin ist das Olympiastadion erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder komplett voll. Es geht um viel.

Flutlicht, 74.667 Zuschauer, Blau gegen Rot: Alles ist angerichtet für das Spiel des Jahres in Berlin , das Derbyfieber hat auch Felix Magath gepackt. "Endlich mal wieder volle Hütte, endlich mal wieder richtige Fußball-Atmosphäre - auf so ein Spiel kann man sich nur freuen", sagte der Hertha-Trainer schwärmerisch und blickte auf das Duell gegen Stadtrivale Union Berlin voraus.

Im "Sonderspiel", wie Magath die Partie gegen die Köpenicker am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) im ausverkauften Olympiastadion nannte, knistert es vor Spannung. Denn für die Berliner Bundesligisten geht es nicht nur ums Prestige: Hertha BSC kämpft gegen den drohenden Abstieg, und Union will mit aller Macht in den Europacup. Die Frage nach der aktuellen Nummer eins in der Hauptstadt ist ohnehin geklärt.