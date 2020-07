Trikotwerbung : Hertha BSC will Hauptsponsor Tedi loswerden

Hertha BSC will Hauptsponsor Tedi loswerden

Berlin Passt ein Discounter auf dem Trikot zum Image eines aufstrebenden „Big City Clubs“? Laut einem Medienbericht will Hertha BSC sich vorzeitig von Hauptsponsor Tedi trennen. Einen finanzkräftigeren Nachfolger soll es auch schon geben.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC will einem Bericht des „Kicker“ zufolge vorzeitig seinen Hauptsponsor wechseln. Wie das Fachmagazin am Donnerstag in seiner Online-Ausgabe berichtet, hat der Discounter Tedi trotz eines noch bis zum 30. Juni 2021 datierten Vertrags mit den Berlinern seine Bereitschaft signalisiert, vorzeitig den Weg freizumachen. Seit 2018 trägt Hertha das Logo des Unternehmens auch auf dem Trikot.