Bundesliga-Freitagsspiel : Frankfurt schockt Fan-Rückkehrer in Berlin

Berlin Wie schon im Juni überrascht Eintracht Frankfurt die Hertha im eigenen Stadion. Erst nach der Pause finden die Berliner ins Spiel – die Rückkehr ins Olympiastadion wird für 4000 Fans eine Enttäuschung.

Eine mutige und effektive Eintracht hat den perfekten Saisonstart der aufstrebenden Hertha verhindert. Die Frankfurter siegten zum Auftakt des 2. Spieltages in der Fußball-Bundesliga in Berlin mit 3:1 (2:0) und überholten in der Tabelle mit vier Punkten den Hauptstadtclub, der drei Zähler hat. André Silva mit einem verwandelten Foulelfmeter (30. Minute), über den sich die 4000 zurückgekehrten Zuschauer mächtig erregten, Angriffskollege Bas Dost (36.) und Sebastian Rode (71.) sorgten am Freitag für den Sieg der Hessen. Hertha konnte erst nach dem Rückstand und drei Halbzeit-Wechseln für kurze Zeit an die Leistung beim 4:1-Erfolg zum Liga-Start in Bremen anknüpfen - mehr als der Anschluss durch ein Eigentor von Martin Hinteregger aber kam nicht mehr heraus (76.).