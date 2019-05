Hertha BSC : U23-Trainer Covic wird neuer Chefcoach

Berlin Der Nachfolger von Pal Dardai bei Hertha BSC steht fest. Der Berliner Klub wurde in den eigenen Reihen fündig.

Bundesligist Hertha BSC setzt erneut auf eine interne Lösung für den Posten des Cheftrainers und befördert Ex-Profi Ante Covic zum Nachfolger von Pal Dardai. Der 43 Jahre alte bisherige Coach der U23 wird zur kommenden Saison das Profiteam übernehmen, teilten die Berliner am Sonntag mit. „Der nächste echte Herthaner, der bei uns den Sprung ins Profigeschäft geschafft hat“, erklärte Geschäftsführer Michael Preetz: „Wir hatten von Anfang an gesagt, dass wir einen Trainer wollen, der die Hertha-DNA behütet. Ante Covic versteht diese DNA mehr als jeder andere Kandidat.“

Der gebürtige Berliner Covic spielte von 1996 bis 2000 und dann wieder von 2003 an für die Hertha und trainiert seit fünfeinhalb Jahren die zweite Mannschaft des Clubs. Dabei betreut er als Karrierecoach auch junge Spieler an der Schnittstelle von der U17 bis zum Profibereich. Zum Trainingsauftakt am 1. Juli wird Hertha seinen neuen Cheftrainer offiziell vorstellen, heißt es in der Mitteilung des Clubs einen Tag nach dem 4:3-Sieg beim FC Augsburg.