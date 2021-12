2:2 in Stuttgart : Hertha-Aufholjagd bei turbulentem Korkut-Debüt

2:2 in Stuttgart

Stuttgart Mit dem neuen Trainer Tayfun Korkut will Hertha BSC den Aufschwung schaffen. Beim Debüt das Nachfolgers von Pal Dardai aber zeigen die Berliner zunächst erneut Schwächen, ehe zumindest ein Teilerfolg gelingt.

Korkut verpasste bei der Rückkehr in seine Heimatstadt und zu seinem Ex-Klub aber den erhofften Befreiungsschlag - für die Berliner war es das fünfte Spiel in Serie ohne Sieg. Mit 15 Punkten nach 14 Spieltagen liegt die Hertha nur zwei Zähler vor dem Relegationsplatz auf Rang 14. Der VfB verpasste nach dem 2:1 gegen den FSV Mainz 05 den zweiten Sieg in Folge, mit 14 Punkten steckt die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo weiter im Abstiegskampf fest.