Klinsmann soll Hertha BSC vor Abstieg bewahren : Das Grinsen ist zurück

Berühmtes Grinsen: Jürgen Klinsmann bei seiner Vorstellung bei Hertha BSC. Foto: AP/Michael Sohn

Berlin Jürgen Klinsmann wird neuer Trainer von Hertha BSC und soll den Hauptstadtklub wieder nach ganz oben führen. Zunächst muss er ihn aber vor dem Abstieg retten. Unterstützt wird er beim Projekt von ein paar prominenten Mitstreitern.

Am Ende blieben vor allem die Buddhas in Erinnerung. Und natürlich das Dauer-Grinsen. Das ist schrecklich unfair. Denn Jürgen Klinsmann steht für weitaus mehr. Er ist Welt- und Europameister. Er hat 108 Länderspiele für Deutschland bestritten, dabei 47 Tore erzielt. Und seine vielleicht größte sportliche Tat vollbrachte er als Bundestrainer der Nationalmannschaft von 2004 bis 2006. Er erlöste ein ganzes Land von den Qualen des Rumpelfußballs, entstaubte den Verband und war der Motor des Sommermärchens 2006. Nun hat der 55-Jährige einen neuen Job angenommen. Er soll sich zunächst kurzfristig als Feuerwehrmann bei Hertha BSC verdingen — der Verein ist unter Vorgänger Ante Covic mächtig ins Trudeln geraten und rangiert aktuell nur auf Platz 15. Mittelfristig träumt man in der Hauptstadt natürlich schon wieder von den ganz großen Dingen. Ob Klinsmann Hertha ganz nach oben führen wird, ist derzeit noch in Beratung.

Vor ein paar Wochen war bekannt geworden, dass Klinsmann in den Aufsichtsrat berufen wurde. „Ich freue mich, ab sofort Teil des spannendsten Fußball-Projektes in Europa zu sein“, wurde Klinsmann in einer Pressemitteilung zitiert, „zudem bei einem Verein, mit dem mich emotional viel verbindet.“ So recht konnte niemand glauben, dass es Klinsmann bei einem Sitz im Kontrollgremium belassen würde. Investor Lars Windhorst hat dem Klub mit der Tennor-Gruppe weitere 99 Millionen Euro zukommen lassen und erwarb damit nochmal 12,4 Prozent der Aktienanteile. Zuvor hatte er sich für 125 Millionen Euro bereits 37,5 Prozent Anteile gesichert — allerdings nur an der KGaA, also der Profi-Abteilung, nicht am Stammverein. Die Mehrheit kann er laut Statuten der Deutschen Fußball Liga (DFL) nicht übernehmen.

Klinsmann tritt mit einem kompletten Team bei der Hertha an. Sein Stab sei auf Abruf gewesen. Er hätte sich auf alle Eventualitäten vorbereitet – für den englischen oder südamerikanischen Markt oder jetzt eben die Bundesliga. Seine Assistenten für die aktuelle Aufgabe sind Alexander Nouri (von 2016 bis 2017 bei Werder Bremen) und Markus Feldhoff als Assistenten. Als Torwarttrainer konnte er Andreas Köpke beim DFB zumindest bis Jahresende ausleihen. Arne Friedrich soll „Performance-Manager“ werden, hierzulande wird die Aufgabe unter Team-Manager geführt, eine Art Bindeglied zwischen Mannschaft und Management. „Wenn ich etwas mache, dann stehe ich zu einhundert Prozent dahinter“, sagte Klinsmann bei seiner Vorstellung am Mittwoch. „Das ist einfach eine spannende Aufgabe. Wir wissen alle, dass die Situation nicht einfach ist. Wir brauchen möglichst schnell Punkte.“ Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gastiert Borussia Dortmund im Olympiastadion.

Klinsmann sagt, er wolle mit seinem Einspringen vor allem Manager Michael Preetz Luft verschaffen. Der gebürtige Düsseldorfer soll die Zeit bis zum kommenden Sommer nutzen, um den Klub auf sportlicher Ebene neu aufzustellen. Gut möglich, dass man aber am Ende der Sondierung zum Ergebnis kommt: Preetz ist Teil des Problems. Das alles ist derzeit noch recht unübersichtlich und wird davon geprägt sein, wie schnell Klinsmann die Berliner wieder stabilisieren kann. An der emotionalen Komponente sollte es schon mal nicht scheitern. „Mein Vater war Hertha-Fan, ich hatte mein erstes Profispiel mit dem VfB Stuttgart gegen Berlin, und mein Sohn durfte hier zwei Jahre als Torwart in die Ausbildung gehen“, erzählte Klinsmann.

Der Schwabe ist noch immer das Gesicht des deutschen Sommermärchens von 2006. Als Bundesliga-Trainer tat er sich indes deutlich schwerer, die Herzen und Punkte zu erobern. Als Cheftrainer des FC Bayern München war er 2008/09 schon vor Ablauf der Saison gescheitert. Er wollte zu schnell zu viel Veränderung. Und so blieb von ihm das Bild zurück: „Der mit den Buddhas.“ Klinsmann ließ den Freizeitbereich einfach etwas moderner umgestalten. Hernach zog er sich wieder zurück in seine Wahlheimat USA. Dort trainierte er die Nationalmannschaft und war immer mal wieder Anlaufstelle für viele deutsche Trainer, die bei ihm in die Fortbildung gingen. Einer von ihnen war auch Nouri. Die künftige Aufgabenteilung beschreibt Klinsmann so: „Ich habe es eigentlich ganz gerne, wenn ich einen Assistenten habe, der auf dem Trainingsplatz laut ist. Meine Stimme hören die Jungs noch oft genug. Ich stehe daneben und beobachte, wenn mir etwas auffällt, dann greife ich natürlich auch ein.“

Natürlich wurde Klinsmann bei seiner Vorstellung auch gefragt, was er sich für Ziele mit Hertha stecke, und ob er wirklich nur bis Sommer bleiben wolle. Klinsmann macht das, was er in Perfektion getrieben hat: Er lächelt so unfassbar unverbindlich freundlich, dass man ihm durchgehen lässt, nicht konkret zu antworten. Anders als in München sind in Berlin aber keine Buddha-Statuen für „einen gewissen Energiefluss“ (Klinsmann 2008) vorgesehen, bekundete er: „Ich habe in meinem Koffer, der nicht so groß ist, keine Mitbringsel dabei, die ich installieren möchte.“

(gic)