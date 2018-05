Hertha BSC ist U19-Meister: Pal Dardai freut sich auf "Goldene Generation"

Hertha BSC feierte gegen Schalke 04 den ersten Meistertitel in der U19. Viele Talente aus dem Team könnten irgendwann den Stamm der Profimannschaft stellen.

Wie der größte Fan verfolgte Pal Dardai auf der Tribüne das Finale der deutschen A-Jugend-Meisterschaft. Der Cheftrainer von Hertha BSC reckte die Fäuste, er herzte seine mitfiebernde Frau und blickte stolz auf seinen Sohn. Palko Dardai (19) ist Teil von Herthas "Goldener Generation", die mit dem 3:1 (2:0)-Finalsieg gegen Schalke 04 am Sonntag in Oberhausen bewies: Dieser 1999er Jahrgang ist Herthas Versprechen für die Zukunft.

"So einen Jahrgang hat man nicht alle Tage", schwärmt auch Manager Michael Preetz. Herthas "Goldene Generation" ist für den Klub in vielerlei Hinsicht Gold wert. Sportlich könnten die Toptalente irgendwann für relativ kleines Geld den Stamm des Teams bilden. Ganz nebenbei liefern sie dem Klub, der sich so sehr nach einem frischeren Image und einer größeren Fanbindung sehnt, den Schlüssel für mehr Identifikation. Denn fast alle A-Jugend-Meister kommen aus Berlin und Umgebung.

Maier soll die Berliner Rasselbande irgendwann im zentralen Mittelfeld anführen. So ist zumindest der Plan. Es bleibt abzuwarten, was passiert, wenn größere Klubs irgendwann mit den Geldscheinen wedeln. Der gemeinsam errungene Meistertitel in der A-Jugend dürfte die Talente aber noch stärker an Hertha binden.