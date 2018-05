Endspielort des DFB-Pokal-Finals: Das Olympiastadion in Berlin steht vor einer ungewissen Zukunft

Berlin Das DFB-Pokalfinale ist an keinem anderen Ort als dem Berliner Olympiastadion vorstellbar. Trotzdem ist die konkrete Zukunft der Traditions-Arena offen

Ein volles Olympiastadion. Was sich Hertha BSC seit Urzeiten regelmäßig wünscht, wird meist nur beim DFB-Pokalfinale Realität. "Es ist optisch eines der schönsten Stadien in Deutschland oder sogar in Europa. Das Stadion muss aber voll sein, damit die Stimmung gut ist", sagte Ex-Herthaner Kevin-Prince Boateng, der an alter Wirkungsstätte mit Eintracht Frankfurt am Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) zum Endspiel gegen Bayern München antritt.