Heiratsantrag vor Anpfiff : Linienrichter hält um Hand seiner Kollegin an

Linienrichter hält um Hand seiner Kollegin an

Düsseldorf Erst Heiratsantrag, dann ein Spiel pfeifen: Ein Linienrichter in Rumäniens vierter Liga hat um die Hand seiner Freundin und Kollegin angehalten.

Aufstellung der Schiedsrichter zum obligatorischen Foto vor dem Spiel, lächeln, letzte Gedanken, worauf gleich zu achten sein wird. Und während alle in die gleiche Kamera schauen, legt der eine Linienrichter seine Fahne weg, zückt eine kleine Schatulle und geht vor seiner Kollegin auf die Knie, um um ihre Hand anzuhalten. Diese Überraschung für Zuschauer, Spieler und Linienrichterin gab es am vergangenen Wochenende in der vierten rumänischen Liga im Spiel zwischen ACS CAO 1910 Oradea – CS Diosig. Ein Video davon wurde auf Twitter mehrfach geteilt.