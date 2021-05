Nach Curtius-Aus : Heike Ullrich ist die neue starke Frau beim DFB

Frankfurt Der Nächste, bitte: Nach Präsident Fritz Keller verabschiedet sich auch Generalsekretär Friedrich Curtius vom DFB. In Heike Ullrich folgt ihm eine Frau nach - der Druck nach grundlegenden Veränderungen bleibt aber hoch.

Die Aufräumarbeiten beim Deutschen Fußball-Bund gehen voran, ein weiterer Schritt für einen Neuanfang ist getan: Gut eine Woche nach Präsident Fritz Keller hat auch Generalsekretär Friedrich Curtius seinen Posten geräumt, der 45-Jährige und der DFB einigten sich am Mittwoch auf eine Vertragsauflösung. Doch der Druck auf den kriselnden Verband bleibt hoch, vor allem durch die aufstrebende Frauenpower-Bewegung.

In den vergangenen Wochen verhandelte er mit dem DFB über eine Vertragsauflösung. Über die genauen Modalitäten machte der Verband zwar keine Angaben, doch die Abfindung für den höchsten hauptamtlichen Mitarbeiter dürfte durchaus üppig ausfallen. Das DFB-Präsidium dankte Curtius in der Pressemitteilung "für die in der Vergangenheit für den DFB und den deutschen Fußball geleisteten Dienste."