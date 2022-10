Am Hauptbahnhof Essen : Schlägerei zwischen Fußball-Fans legt Bahnverkehr lahm

Am Hauptbahnhof Essen

Am Essener Hauptbahnhof kam es zu seiner Schlägerei (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Essen Eine Schlägerei zwischen rivalisierenden Fußballfans sorgte für eine kurzzeitige Sperrung des Essener Hauptbahnhofs. In der Folge kam es im Bahnverkehr zu massiven Störungen – Züge verspäteten sich, Regional- und Fernverkehr wurde zeitweise umgeleitet.

„Heute Abend kam es gegen 17:30 Uhr am Hauptbahnhof Essen zu einem Aufeinandertreffen von etwa 180 Fans von Rot Weiss Ahlen und Preußen Münster. Zwischen den beiden Fanlagern kam es zu Flaschen- und Dosenwürfen“, teilte die Polizei Essen in einer ersten Mitteilung mit. Bei dem Einsatz am Bahnhof wurden laut offiziellen Polizei-Angaben vier Bundespolizisten verletzt.