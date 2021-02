Fall Müller sorgt für Verwunderung : Sonderrolle für König Fußball?

Mainz Die Unterschiede der Quarantänemaßnahmen zwischen dem Fußball und den anderen Mannschaftssportarten werfen nach dem Fall Thomas Müller Fragen auf. Während Spiele im Eishockey oder Handball sofort abgesagt werden, geht es im Fußball immer weiter.

Als Thomas Müller nach seinem positiven Coronatest in Katar auf seine Rückreise wartete, war in der Heimat die Diskussion über eine Sonderrolle für König Fußball längst entbrannt. Der unterschiedliche Umgang bei den Quarantänemaßnahmen sorgt bei den Verantwortlichen der anderen Mannschaftssportarten für Verwunderung.

Müller war vor dem Triumph des deutschen Rekordmeisters Bayern München bei der Klub-WM positiv getestet worden. Das Finale gegen Tigres UANL (1:0) fand dennoch statt, die übrigen Bayern-Profis müssen auch nach ihrer Rückkehr nicht in Quarantäne und werden bereits am Montag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Arminia Bielefeld wieder auf dem Rasen stehen.

"Ich würde mir wünschen, dass in allen Ballsportarten die gleichen Regeln gelten", sagte Sportmediziner Wilhelm Bloch dem SID. Wenn man das Vorgehen im Profifußball "im Sinne der Gleichbehandlung sieht, ob das richtig ist, das kann man mit einem großem Fragezeichen versehen", sagte der Professor der Deutschen Sporthochschule Köln. Die Ämter würden es sich "vielleicht dreimal mehr" überlegen, "eine Mannschaft in Quarantäne zu schicken und damit ein Fußball-Bundesligaspiel abzusagen als ein Handball-, Drittliga- oder Basketballspiel", ergänzte Holz.

In der Fußball-Bundesliga wurde trotz einiger Coronafälle noch kein Spiel verlegt, in anderen Sportarten wurden regelmäßig Spiele abgesagt und verschoben. Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg befindet sich derzeit in Quarantäne, die Löwen Braunschweig wurden bereits mehrfach in Isolation geschickt.