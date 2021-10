Zeichen gegen Investoren : Hannover-Mitglieder verankern 50+1-Regel in Satzung

Hannover-Mitglieder verankern 50+1-Regel in Satzung

Hannover Die Mitglieder von Hannover 96 haben ein Zeichen für den Erhalt der 50+1-Regel gesetzt und Martin Kind mächtig geärgert. Sie haben die Regel in der Satzung verankern lassen.

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat die sogenannte 50+1-Regel in seiner Vereinssatzung verankert. Die Regelung, die den Einfluss externer Investoren im deutschen Profifußball begrenzt, soll bei den Niedersachsen in Zukunft selbst dann noch gelten, wenn sie von der Deutsche Fußball Liga oder von einem Gericht für andere Clubs gekippt werden sollte. Bei der Mitgliederversammlung des Muttervereins Hannover 96 e.V. wurde ein entsprechender Antrag am Sonntag mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit angenommen.