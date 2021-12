Ex-Fortuna-Trainer : Rösler unterschreibt laut Berichten Samstag als Trainer bei Hannover 96

Hannover Der Ex-Trainer von Fortuna Düsseldorf hat wohl einen neuen Job gefunden. Laut Medienberichten unterschreibt Uwe Rösler am Samstag beim Ligakonkurrenten Hannover 96 einen Vertrag.

Uwe Rösler soll den kriselnden Fußball-Zweitligisten Hannover 96 zum Klassenerhalt führen. Der 53-Jährige soll einem Bericht des Sportbuzzer zufolge bei den Niedersachsen den entlassenen Trainer Jan Zimmermann beerben. Demnach beginnt Röslers Rettungsmission am Montag.

Einzelkritik nach Sieg in Darmstadt

Einzelkritik nach Sieg in Darmstadt : Zweimal die Note 1 für starke Fortunen

96-Manager Marcus Mann meinte: "Am Ende muss er zur Mannschaft passen. Er muss der völligen Überzeugung sein, mit der Mannschaft aus dem Tabellenkeller rauszukommen." Das traut man offenbar Rösler zu. Für den ehemaligen DDR-Nationalspieler wäre es nach mehreren Jobs in Norwegen und England seine erst zweite Station in Deutschland.