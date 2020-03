„Salary Cap“ : 96-Boss Kind will Gehaltsobergrenze im deutschen Profi-Fußball

München Die Bundesliga pausiert, die kommende Transferphase steht auf der Kippe. Für Hannover-Chef Martin Kind ein Anlass, um über generelle Veränderungen nachzudenken – etwa den sogenannten „Salary Cap“.

Hannovers Mehrheitsgesellschafter Martin Kind hat sich in der Diskussion über die Lehren aus der Coronavirus-Krise für eine Gehaltsobergrenze im Profi-Fußball ausgesprochen. „Es gibt keine Denkverbote. Da gehört so ein Modell dazu“, sagte Kind am Sonntag in der TV-Sendung „Doppelpass“ von Sport1. Ein sogenannter Salary Cap ist zum Beispiel in die Profiligen in den USA bereits gängige Praxis. Vereine dürfen dort nur eine bestimmte Summe an Geld für die Gehälter der Spieler ausgeben. „Ich bin für einen Salary Cap“, sagte Kind.