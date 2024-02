Entscheidung auf höchster Ebene? Bundesgerichtshof lässt Revision im Rechtsstreit zwischen Kind und 96 zu

Der Streit zwischen dem Profifußball-Chef Martin Kind und der Führung des Muttervereins Hannover 96 wird wahrscheinlich vor dem Bundesgerichtshof fortgesetzt. In dem Prozess um die Abberufung von Kind als Geschäftsführer des ausgegliederten Profifußball-Bereichs ließ das oberste deutsche Gericht in Zivil- und Strafverfahren am Donnerstag eine Revision zu.