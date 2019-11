Frust bei Hannover 96 nach annulliertem Treffer : Marc Stenderas bittere acht Minuten

Düsseldorf Hannovers Marc Stendera trifft gegen Darmstadt mit einem Traumtor zum Ausgleich. Doch das Tor des Jokers wird zu Recht aberkannt. Eine Regeländerung ist Schuld. Wenig später fliegt der 23-Jährige mit Gelb-Rot vom Platz.

Vor allem die Schlussphase der Partie dürfte allen Fans in Erinnerung bleiben. In der 84. Minute wechselte Kocak Marc Stendera ein, der 38-Jährige wollte so nochmal Hannovers Offensive beleben. Ein Plan, der zunächst aufzugehen schien. Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung schoss Stendera den Ball aus der Distanz zum vermeintlichen 2:2 in den Winkel. Ein absolutes Traumtor. Doch der Treffer zählte nicht. Der Videobeweis schaltete sich ein und wies Schiedsrichter Martin Thomsen auf einen Regelverstoß hin. Eine Flanke von Hannovers Genki Haraguchi war zuvor zunächst von einem Darmstädter und dann von Thomsen abgefälscht worden. Nur so landete der Ball bei Stendera. Und genau da liegt das Problem. Eine neue Regel besagt, dass der Schiedsrichter keine Luft mehr ist. Seit dieser Saison muss das Spiel nach einer Ballberührung des Unparteiischen gestoppt und mit einem Schiedsrichterball fortgeführt werden. Das Tor wurde demnach zu Recht aberkannt. „Ich kannte die Regel nicht“, verriet Kocak bei „Sky“. „Ich habe ein bisschen gebraucht und die Regel dann von der Bank erfahren.“