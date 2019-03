Nach 0:1 gegen Schalke: Thomas Doll bleibt vorerst Trainer von Hannover 96

Hannover Thomas Doll wird auch nach der 0:1-Niederlage gegen den FC Schalke 04 Trainer des Bundesligisten Hannover 96 bleiben. Das bestätigte Geschäftsführer und Gesellschafter Martin Kind am Sonntag nach dem Spiel.

Ungeachtet seiner sechsten Niederlage hintereinander als Coach von Hannover 96 wird Thomas Doll auch am Samstag (15.30 Uhr/LIve-Ticker) beim VfL Wolfsburg auf der Trainerbank des Tabellenletzten sitzen. Dies bestätigte 96-Präsident Martin Kind in der ARD nach der 0:1 (0:1)-Heimniederlage des Schlusslichts gegen Schalke 04. Auf die Frage, ob Doll auch am nächsten Samstag im Niedersachsen-Derby beim VfL Wolfsburg noch auf der Bank des Tabellenletzten sitze, antwortete Kind: „Ja!“