Nach Corona-Erkrankung : Hannovers Hübers offiziell wieder gesund

Hannover Timo Hübers von Hannover 96 war der erste Corona-Fall im deutschen Profi-Fußball. Zwei Wochen später ist er wieder gesund und erzählt, worauf er sich jetzt am meisten freut.

Exakt zwei Wochen nach seinem positiven Coronavirus-Befund hat Timo Hübers vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 die häusliche Quarantäne verlassen und ist offiziell wieder gesund. Dies teilte sein Klub am Mittwoch mit, nachdem der Innenverteidiger nach erneuten Abstrichen in Rachen und Nase doppelt negativ auf das Virus getestet wurde. Hübers hatte am 11. März als erster Coronafall im deutschen Profifußball für Schlagzeilen gesorgt.