Hannover 96 : Thomas Doll kritisiert „respektlosen Umgang“ mit Trainern

Hannover Thomas Doll von Hannover 96 hat den Umgang mit Trainern im deutschen Fußball kritisiert – zuletzt etwa mit Pal Dardai oder Niko Kovac. In erster Linie macht er dafür jedoch nicht die Medien verantwortlich.

„Ich bin wirklich der Letzte, der sich in einer Opferrolle sieht. Wir werden an Resultaten gemessen, dessen bin ich mir bewusst. Aber was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist: Wie Fußball-Lehrer, ich will nicht sagen enteiert werden, aber wie respektlos man mit ihnen umgeht“, sagte der Chefcoach des Tabellenletzten am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Bundesliga-Spiel bei Hertha BSC (Sonntag, 18.00 Uhr/Sky).