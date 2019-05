Neuer Trainer, neuer Sportdirektor : Slomka und Schlaudraff sollen Hannover zurück in die Bundesliga führen

Hannover Hannover 96 betreibt einen radikalen Neuanfang mit bekannten Gesichtern. Der frühere Trainer Mirko Slomka und der frühere Spieler Jan Schlaudraff sollen den Absteiger zurück in die Bundesliga führen. Doch ihr komplett neues Team müssen sie erst aufbauen.

Das neue Motto von Hannover 96 heißt: Zurück in die Zukunft. Am Dienstagnachmittag stellte der Bundesliga-Absteiger Mirko Slomka als alten und neuen Trainer sowie Jan Schlaudraff als neuen Sportdirektor vor. Damit sollen diejenigen, die den Verein in den Jahren 2011 und 2012 in die Europa League führten, jetzt auch den radikalen Neuaufbau in der 2. Fußball-Bundesliga umsetzen.