Nachfolger von Thomas Doll : Slomka wird neuer Trainer bei Hannover 96

Hannover Nach dem Abstieg aus der Bundesliga holt Hannover 96 Mirko Slomka als Trainer zurück. Der 51-Jährige wird die Nachfolge von Thomas Doll antreten. Ex-Spieler Jan Schlaudraff wird Sportdirektor.

Die Rückkehr von Mirko Slomka zu Hannover 96 ist perfekt. Wie der Bundesliga-Absteiger am Dienstag verkündete, wird der 51-Jährige neuer Cheftrainer der Niedersachsen, Thomas Doll muss trotz eines Vertrages bis 2020 seinen Posten räumen. Unter Slomka erlebte 96 von 2010 bis 2013 die erfolgreichsten Jahre der jüngeren Vereinsgeschichte. Nun soll er den Klub zum Wiederaufstieg führen.

Slomka und Schlaudraff "werden von nun an die Planungen für eine erfolgreiche Saison weiter vorantreiben, die mit einem Neustart in der 2. Liga beginnt", teilte 96 mit und machte gleichzeitig zu Doll keine Angabe: "In verschiedenen umfassenden Gesprächen wurde die Philosophie festgelegt, die Hannover 96 künftig verfolgen möchte."