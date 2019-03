Chaos bei Hannover geht weiter: Doll und Heldt wackeln vor Duell gegen Schalke

Hannover Bei Hannover 96 kracht es auf allen Ebenen. Nach der wenig harmonischen Mitgliederversammlung mitsamt Denkzettel für Martin Kind wackeln vor dem Abstiegsduell gegen Schalke 04 nun Trainer Thomas Doll und Manager Horst Heldt.

Das Chaos bei Hannover 96 geht weiter, es gärt, knirscht und kracht an allen Ecken und Enden: Vor dem Abstiegsduell gegen Schalke 04 wackelt nicht allein der bislang so glücklose Trainer Thomas Doll. Auch Manager Horst Heldt steht beim einst stolzen Europacup-Teilnehmer offenbar immer stärker infrage. Auf der höchsten Ebene ringen unterdessen die neue Klubführung und der mächtige Fußball-Boss Martin Kind um die Zukunftsausrichtung.

Bei all den Nebengeräusche ist es für Doll eine Höchstschwierigkeit, seine am Boden liegende Mannschaft konzentriert auf das wegweisende Duell am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) mit dem ebenfalls strauchelnden Tabellenfünfzehnten aus Gelsenkirchen vorzubereiten. Zumal Kind dem 52-Jährigen die Jobgarantie bis zum Saisonende offenbar schon wieder entzogen hat. "Wir sollten das Spiel gegen Schalke abwarten", sagte der Chef der Profiabteilung der „Bild“.